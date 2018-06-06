Глава "Укрзализныци" исключает возможность полной приватизации предприятия

Кравцов допускает частичное привлечение к управлению частных компаний

В. о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов исключает возможность полной приватизации предприятия. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

"Законом прямо предвиден запрет на приватизацию "Укрзализныци"... И моя личная позиция руководителя - я считаю, что "Укрзализныця" должна остаться в государственной собственности", - сказал он.

По словам Кравцова, привлечение частного сектора к управлению предприятия возможно лишь частично.

"Возможны элементы сотрудничества с частным рынком капиталов, с частным сектором разных форм", - сказал чиновник.

Напомним, "Укрзализныця" решила открыть общественности доступ к своей финансовой информации.