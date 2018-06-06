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Глава "Укрзалізниці" виключає можливість повної приватизації підприємства

НовиниІнфраструктура    06.06.2018 - 17:53
Фото: Євген Крацов (УНІАН)
Фото: Євген Крацов (УНІАН)

Кравцов допускає часткове залучення до управління приватних компаній

В. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов виключає можливість повної приватизації підприємства. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Законом прямо передбачено заборону на приватизацію "Укрзалізниці"... І моя особиста позиція керівника - я вважаю, що "Укрзалізниця" має залишитися у державній власності", - сказав він.

За словами Кравцова, залучення приватного сектора до управління підприємства можливо лише частково.

"Можливі елементи співпраці з приватним ринком капіталів, з приватним сектором різних форм", - сказав чиновник.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" вирішила відкрити громадськості доступ до своєї фінансової інформації.

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Теги публікації: Укрзалізниця, приватизация, управление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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