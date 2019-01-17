Глава "Укрпошти" прокоментував зниження вартості безмитних посилок

Фото: Ігор Смілянський (РБК-Україна)

Смілянський вважає, що для боротьби з контрабандою є більш ефективні методи

Для боротьби з контрабандою є більш ефективні методи, ніж зниження вартості безмитних посилок зі 150 до 100 євро з липня цього року. Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Зокрема, Смілянський зазначив, що деякі країни, які прорахували варіанти зниження ліміту безмитного ввезення, зрозуміли, що витрат буде більше, ніж доходів.

"Білорусь пішла в інший бік - вони збільшують ліміт. У нас пораховано це не було. Мав бути аналіз...Спробуємо поміркувати гіпотетично, без цифр. Було 150, стало 100 євро. Очікуємо підвищення платежів. Але потрібно, щоб їх доглянуло більше людей. Для цього потрібно більше митників - їм потрібні робочі місця, комп'ютери. Для нас це теж додаткові витрати", - підкреслив він.

Він також висловив сумніви в тому, що зниження вартості безмитних посилок викликано захистом українського виробника.

"Якщо це не захист, тоді наповнення держбюджету? Але так з контрабандою не борються. Ми ж розуміємо, що холодильники, мікрохвильовки і дорогі джинси не пересилаються через поштові відправлення. Є багато інших методів, які набагато більш ефективні в боротьбі з контрабандою, ніж відстеження 100 євро, 15 або 20 євро", - додав Смілянський.

Нагадаємо, зміни до Податкового кодексу передбачають зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 150 до 100 євро з 1 липня 2019 року.

У Мінфіні вважають, що доходи бюджету від цієї норми можуть становити від 350 мільйонів до півмільярда гривень за півроку.