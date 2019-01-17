Глава "Укрпошты" назвал сроки компьютеризации отделений

Фото: Игорь Смелянский (РБК-Украина)

Проект по компьютеризации отделений "Укрпошты" может завершиться в I квартале 2019

Проект по компьютеризации отделений "Укрпошты" может завершиться до конца I квартала 2019 года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По его словам, при реализации проекта по установке компьютеров в каждом отделении "Укрпошта" столкнулась с трудностями. В частности, возникла проблема с каналами связи.

"Мы купили компьютеры, но потом выяснилось, что каждое из 1650 отделений - это отдельный мини-проект, реализация которого не заканчивается покупкой компьютера. К примеру, на окнах часто нет решеток, кроме того, бывает, что нет отопления…Потом оказалось, что только в 60% населенных пунктов есть каналы связи. Там, где канал связи есть, мы его используем, еще в 20% сел 3G должно быть достаточно для того, чтобы принимать платежи, а в остальных будем смотреть, что можно сделать. Думаю, что к концу первого квартала мы закончим этот проект", - отметил Смелянский.

Он также подчеркнул, что в начале этой работы из 11,5 тысяч отделений только 20% были оснащены компьютерами.

"Наша цель в том, чтобы в каждом населенном пункте, где проживает более двух тысяч человек, было отделение "Укрпошты" с компьютером, подключенным к интернету", - добавил Смелянский.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпошта" повысила тарифы с 1 января. Тарифы на пересылку почтовых отравлений (письма, открытки) в пределах Украины повышаются в среднем на 10%, посылок - на 10-20%.

В конце прошлого года "Укрпошта" отказалась от сокращения отделений и согласилась доставлять пенсии.