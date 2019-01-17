Глава "Укрпошти" назвав терміни комп'ютеризації відділень

Фото: Ігор Смілянський (РБК-Україна)

Проект комп'ютеризації відділень "Укрпошти" може завершитися в I кварталі 2019

Проект комп'ютеризації відділень "Укрпошти" може завершитися до кінця I кварталу 2019 року. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, при реалізації проекту з встановлення комп'ютерів у кожному відділенні "Укрпошта" зіткнулася з труднощами. Зокрема, виникла проблема з каналами зв'язку.

"Ми купили комп'ютери, але потім з'ясувалося, що кожне з 1650 відділень - це окремий міні-проект, реалізація якого не закінчується купівлею комп'ютера. Приміром, на вікнах часто немає решіток, крім того, буває, що немає опалення...Потім виявилося, що тільки в 60% населених пунктів є канали зв'язку. Там, де канал зв'язку є, ми його використовуємо, ще у 20% сіл 3G має бути достатньо для того, щоб приймати платежі, а у решті будемо дивитися, що можна зробити. Думаю, що до кінця першого кварталу ми закінчимо цей проект", - зазначив Смілянський.

Він також підкреслив, що на початку цієї роботи з 11,5 тисяч відділень тільки 20% були оснащені комп'ютерами.

"Наша мета в тому, щоб в кожному населеному пункті, де проживає більше двох тисяч осіб, було відділення "Укрпошти" з комп'ютером, підключеним до інтернету", - додав Смілянський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" підвищила тарифи з 1 січня. Тарифи на пересилку поштових отруєнь (листи, листівки) в межах України підвищуються в середньому на 10%, посилок - на 10-20%.

В кінці минулого року "Укрпошта" відмовилася від скорочення відділень і погодилася доставляти пенсії.