Глава "Укравтодора" подал в отставку

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

Как сообщается, Новак уходит с должности из-за "нового предложения" и "личных планов".

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, которую получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора", - заявил он.

По его словам, за эти три года дорожная отрасль "была успешно реформирована".

"Всего за три года мы создали стабильный источник финансирования (Дорожный фонд) и провели децентрализацию дорог, улучшили использования существующих кредитных линий от МФО. Эти шаги увеличили доверие международных финансовых институтов к Украине, свидетельством чего является получение новой кредитной линии минимум на 900 млн евро и получения первого в истории Украины гранта от ЕС на строительство дорог, открыло возможность привлекать такую ​​помощь в дальнейшем", - сообщил он.

В "Укравтодоре" отметили, что с 2016 по 2018 год в Украине отремонтировали 6800 километров дорог государственного и местного значения.

С публичной речью о результатах изменений в дорожной отрасли и программе дальнейших шагов развития инфраструктуры страны Славомир Новак выступит перед общественностью 1 октября 2019.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что Новак вскоре собирается уйти в отставку. При этом он отметил, что глава "Укравтодора" был "наименее проблемный" из старой команды, которая занималась дорогами в Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине запустили первые пункты автовзвешивания грузовиков. Система позволяет автоматически получить информацию о дате и времени проезда, температуру окружающего воздуха и покрытия дороги, полосу и направление движения, скорость движения и государственный номерной знак, габаритные размеры, расстояние между осями, общую массу и ее распределение по осям.