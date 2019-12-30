ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Макогон заявив про завершення переговорів з "Газпромом"

Новини » Політика     30.12.2019 - 12:40
Макогон заявив про завершення переговорів з "Газпромом"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Він відправився в Брюссель для підписання контракту з газовим оператором Eustream

Глава оператора "Газотранспортної системи України" Сергій Макогон заявив, що чотириденний переговорний марафон з "Газпромом" завершився. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Макогона.

Він пообіцяв підбити підсумки перемовин "трохи пізніше", а поки вирушає до Брюсселя для підписання угоди зі словацьким газовим оператором Eustream.

"Сьогодні о 5:28 ранку закінчили практично цілодобовий 4-х денний переговорний марафон з Газпромом у Відні. Уже лечу в Брюссель для вирішення іншої важливої задачі - своєчасного підписання міжоператорської угоди зі словацьким оператором ГТС Eustream на підставі європейських правил", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ. Вони почалися в четвер і йшли всі вихідні, продовжаться вдень 30 грудня.

У суботу пізно ввечері глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що в переговорах є певний прогрес, але узгоджених текстів угод поки немає - "боротьба йде за кожну кому".

Раніше в РФ заявили, що компроміс з Україною по газу був важким вибором.

Також РБК-Україна писало, що 19 грудня Росія, Україна та Європейська комісія досягли принципової угоди по газу.

У Путіна назвали "непростою" роботу щодо нового газового контракту У Відні п'ятий день тривають переговори щодо газу між Україною і РФ
Новини України ГТСгазовые переговоры
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся