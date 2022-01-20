Глава ЦРУ встретился с канцлером Германии незадолго до визита Блинкена. Обсуждали Украину

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена прилетел в Берлин и встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и представителями немецкой разведки. Обсуждалась ситуация на границе Украины и "Северный поток-2".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По данным издания, Бернс проинформировал Шольца и сотрудников немецкой разведки о возможных сценариях развития ситуации на границе Украины и России.

Кроме того, как отмечают источники журнала, на встрече речь шла о "Северном потоке-2". Директор ЦРУ призвал правительство Германии перекрыть российский газопровод в случае вторжения России в Украину.

По словам собеседников издания, Шольц пообещал заблокировать "Северный поток-2" в случае российской агрессии против Украины.