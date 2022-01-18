Глава ЦРУ встретился с президентом Украины на прошлой неделе, - CNN
Фото: Уильям Бернс, глава ЦРУ (Getty Images)
Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел переговоры с украинской разведкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как уточняет телекомпания, поездка была спланирована заранее, а не вызвана какими-либо новыми экстренными обстоятельствами.
Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность российского вторжения в Украину. CNN не приводит каких-либо иных подробностей и не уточняет, где именно прошла встреча Бернса с Зеленским.
Украину в понедельник также посетила группа американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.