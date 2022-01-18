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Глава ЦРУ встретился с президентом Украины на прошлой неделе, - CNN

Новина українською →
США, Вторник 18 января 2022 04:30
Глава ЦРУ встретился с президентом Украины на прошлой неделе, - CNN Фото: Уильям Бернс, глава ЦРУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также он провел переговоры с украинской разведкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как уточняет телекомпания, поездка была спланирована заранее, а не вызвана какими-либо новыми экстренными обстоятельствами.

Во время прошедших встреч обсуждалась вероятность российского вторжения в Украину. CNN не приводит каких-либо иных подробностей и не уточняет, где именно прошла встреча Бернса с Зеленским.

Украину в понедельник также посетила группа американских сенаторов, представляющих как Демократическую, так и Республиканскую партии.

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