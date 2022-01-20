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Глава ЦРУ зустрівся з канцлером Німеччини незадовго до візиту Блінкена. Обговорювали Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс напередодні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена прилетів до Берліна і зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і представниками німецької розвідки. Обговорювалася ситуація на кордоні України і "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, Бернс поінформував Шольца і співробітників німецької розвідки про можливі сценарії розвитку ситуації на кордоні України і Росії.

Крім того, як зазначають джерела журналу, на зустрічі йшлося про "Північний потік-2". Директор ЦРУ закликав уряд Німеччини перекрити російський газопровід у разі вторгнення Росії в Україну.

За словами співрозмовників видання, Шольц пообіцяв заблокувати "Північний потік-2" у разі російської агресії проти України.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив про візит глави ЦРУ в Україну за тиждень до візиту Блінкена.

Відзначити, Ентоні Блінкен відвідав Україну з візитом 19 січня. Він провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським і главою Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

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