Глава ЦРУ зустрівся з канцлером Німеччини незадовго до візиту Блінкена. Обговорювали Україну

Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс напередодні візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена прилетів до Берліна і зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і представниками німецької розвідки. Обговорювалася ситуація на кордоні України і "Північний потік-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За даними видання, Бернс поінформував Шольца і співробітників німецької розвідки про можливі сценарії розвитку ситуації на кордоні України і Росії.

Крім того, як зазначають джерела журналу, на зустрічі йшлося про "Північний потік-2". Директор ЦРУ закликав уряд Німеччини перекрити російський газопровід у разі вторгнення Росії в Україну.

За словами співрозмовників видання, Шольц пообіцяв заблокувати "Північний потік-2" у разі російської агресії проти України.