Глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом

Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заразился коронавирусом. Сейчас он находится на самоизоляции.

Об этом Труш написал в Facebook.

"Друзья, только исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат, - сообщил он.

Чиновник добавил, что врачи назначили ему курс медикаментозного лечения. Он будет работать дистанционно. По его словам, самочувствие после этого не улучшилось.

Отметим, в Тернопольской области за последние сутки выявили 206 случаев коронавирусной болезни.

Как ранее писало РБК-Украина, Минздрав может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом.

Отметим, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года: в ВОЗ также считают, что при больших связях вирус распространяется быстрее, однако в мире есть технологии, чтобы его остановить.