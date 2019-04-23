Глава Тернопольской ОГА анонсировал свою отставку

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Барна в Facebook.

Председатель Тернопольской ОГА обнародовал видео, где сообщает о своем решении об отставке.

"Сегодня я заявляю, что как только состоится инаугурация избранного президента Украины, я положу перед ним заявление об отставке", - сказал Барна.

Председатель ОГА объяснил, что видео он записал во время рабочей поездки в Кременец, и попутно подчеркнул достижения команды президента Петра Порошенко.

"Надеюсь, что та работа, которую мы проводили вместе в направлении развития инфраструктуры, сельской медицины, децентрализации дала возможность почувствовать серьезные изменения в нашей области", - отметил Барна.

Также он добавил, что будет максимально помогать тем, кто будет развивать Украину в евроинтеграционном направлении.

"Но категорически, принципиально буду стоять на том, чтобы не допустить прихода тех людей, которые уничтожали Украину в течение многих лет и пытались загнать ее в российское ярмо", - заявил Барна.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности главы Закарпатской ОГА. Москаль подал заявление по собственному желанию.

Отметим, вчера председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил об отставке. Ранее Синютка заявлял, что в случае проигрыша кандидата в президенты Петра Порошенко на выборах, он уйдет в отставку.