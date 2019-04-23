Глава Тернопільської ОДА анонсував свою відставку

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що звільниться з посади після інавгурації нового президента.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Барна у Facebook.

Голова Тернопільської ОДА оприлюднив відео, де повідомляє про своє рішення про відставку.

"Сьогодні я заявляю, що як тільки відбудеться інавгурація новобраного президента України, я покладу перед ним заяву про відставку", - сказав Барна.

Голова ОДА пояснив, що відео він записав під час робочої поїздки до Кременця, і принагідно наголосив на здобутках команди президента Петра Порошенка.

"Сподіваюся, що та робота, яку ми проводили разом в напрямку розбудови інфраструктури, сільської медицини, децентралізації дала змогу відчути серйозні зміни в нашій області", - зауважив Барна.

Також він додав, що буде максимально допомагати тим, хто розвиватиме Україну в євроінтеграційному напрямку.

"Але категорично, принципово стоятиму на тому, щоб не допустити приходу тих людей, які знищували Україну протягом багатьох років і намагалися загнати її в російське ярмо", - заявив Барна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Геннадій Москаль подав президенту України Петру Порошенку заяву про звільнення з посади голови Закарпатської ОДА. Москаль подав заяву за власним бажанням.

Відзначимо, вчора голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив про відставку. Раніше Синютка заявляв, що в разі програшу кандидата в президенти Петра Порошенка на виборах, він піде у відставку.