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Глава Suzuki уходит в отставку

Автор: Анастасия Рокитна

Председатель японской автомобильной корпорации Suzuki Осаму Судзуки уходит в отставку. Он руководил концерном около 40 лет.

Об этом сообщает агенство Kyodo.

Осаму Судзуки 91 год. Агенство пишет, что он покинет свой пост после собрания акционеров в июне и станет советником.

Отметим, Suzuki Motor Corporation - японская машиностроительная компания. Компания известна как производитель легковых (в том числе внедорожников) и грузовых автомобилей, мотоциклов, лодочных моторов под маркой "Судзуки".

Компания произвела 2,4 млн автомобилей и 3,2 млн мотоциклов.

Судзуки работает в компании с 1958 года, с 1978 года он был назначен президентом и гендиректором Suzuki Motor до 2000 года, когда он переместился на должность председателя совета директоров.

В середине прошлого столетия он женился на Секо Судзуки, внучке основателя компании Мичио Судзуки, и взял нынешнюю фамилию, а также стал наследником семьи Судзуки, у которой не было своего мужского наследника.

Напомним, председатель концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в возрасте 78 лет в Сеуле. Он имел проблемы со здоровьем после перенесенного в 2014 году сердечного приступа.

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