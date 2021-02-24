Голова Suzuki йде у відставку

Осаму Судзукі 91 рік. Агентство пише, що він покине свій пост після зборів акціонерів у червні і стане радником.

Зазначимо, Suzuki Motor Corporation - японська машинобудівна компанія. Компанія відома як виробник легкових (у тому числі позашляховиків) і вантажних автомобілів, мотоциклів, човнових моторів під маркою "Судзукі".

Компанія виробила 2,4 млн автомобілів і 3,2 млн мотоциклів.

Судзукі працює в компанії з 1958 року, з 1978 року він був призначений президентом і гендиректором Suzuki Motor до 2000 року, коли він перемістився на посаду голови ради директорів.

У середині минулого століття він одружився на Секо Судзукі, онучці засновника компанії Мічіо Судзукі, і взяв нинішнє прізвище, а також став спадкоємцем сім'ї Судзукі, у якої не було свого чоловічого спадкоємця.