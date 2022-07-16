UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава Сумской области о "предупреждении" от мэров: причин для лишних волнений нет

Фото: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий (facebook com/Zhyvytskyy)
Автор: Константин Широкун

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и не реагировать на провокационные заявления некоторых должностных лиц, не имеющих обоснованных причин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Сумской ОВА.

По его словам, приграничные северные районы области обстреливается из всех видов артиллерии российских войск и действительно важно быть бдительным и осторожным в 20 километровой зоне от границы.

Живицкий также отметил, что причин для лишних волнений в эти выходные нет. Меры безопасности и правила поведения при воздушных тревогах нужно соблюдать всегда, а не только в эти выходные.

Напомним, жителей Сум и области призвали позаботиться о безопасности в эти выходные. В частности, власти рекомендуют людям временно выехать из городов.

Как сообщалось, российские военные продолжают обстреливать Сумскую и Черниговскую области. Ствольная артиллерия россиян ударила по Белопольской общине, прилетело 12 снарядов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьСумыВторжение России в Украину