Голова Сумської області про "попередження" від мерів: причин для зайвих хвилювань немає

Глава Сумської ОВВА Дмитро Живицький закликав жителів і гостей регіону дотримуватися спокою і не реагувати на провокаційні заяви деяких посадових осіб, які не мають обґрунтованих причин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Сумської ОВА.
За його словами, прикордонні північні райони області обстрілюється з усіх видів артилерії російських військ і дійсно важливо бути пильним і обережним в 20 кілометровій зоні від кордону.
Живицький також зазначив, що причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає. Заходи безпеки і правила поведінки при повітряних тривогах потрібно дотримуватися завжди, а не тільки в ці вихідні.
Нагадавши, жителів Сум та області закликали подбати про безпеку цими вихідними. Зокрема, влада рекомендує людям тимчасово виїхати з міст.
Як повідомлялося, російські військові продовжують обстрілювати Сумську та Чернігівську області. Ствольна артилерія росіян вдарила по Білопільській громаді, прилетіло 12 снарядів.
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