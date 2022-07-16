Голова Сумської області про "попередження" від мерів: причин для зайвих хвилювань немає

Глава Сумської ОВВА Дмитро Живицький закликав жителів і гостей регіону дотримуватися спокою і не реагувати на провокаційні заяви деяких посадових осіб, які не мають обґрунтованих причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Сумської ОВА.

За його словами, прикордонні північні райони області обстрілюється з усіх видів артилерії російських військ і дійсно важливо бути пильним і обережним в 20 кілометровій зоні від кордону.

Живицький також зазначив, що причин для зайвих хвилювань цими вихідними немає. Заходи безпеки і правила поведінки при повітряних тривогах потрібно дотримуватися завжди, а не тільки в ці вихідні.