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РФ обстреливает приграничье Сумской и Черниговской областей: утром около 30 "прилетов"

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Украина, Суббота 16 июля 2022 12:24
РФ обстреливает приграничье Сумской и Черниговской областей: утром около 30 "прилетов" Фото: РФ продолжает обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей (иллюстрация/twitter com tsnua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные продолжают обстреливать Сумскую и Черниговскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Сегодня утром зафиксировано 4 взрыва минометных мин калибра 120 мм, которыми россияне обстреливали Новгород-Северскую общину. Под минометным обстрелом оказалась Зноб-Новгородская община, зафиксировано 12 прилетов мин калибра 120 мм", - говорится в сообщении

К тому же, как рассказали в ГНСУ, ствольная артиллерия россиян ударила по Белопольской общине, прилетело 12 снарядов.

Напомним, сегодня российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по городу Чугуев, что под Харьковом.

Добавим, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Одессе.

Также враг ударил по Никополю (Днепропетровская область) из "Градов".

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Черниговская область Сумская область
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