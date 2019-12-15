Глава правничого комітету Сенату США має намір завершити процес імпічменту Трампа

Фото: Ліндсі Грем (GettyImages)

Ліндсі Грем сказав, що справа імпічменту "швидко помре в Сенаті"

Республіканець Ліндсі Грем, голова правничого комітету Сенату США і близький союзник американського президента Дональда Трампа, заявив, що зробить все, що в його силах, щоб швидко покласти край процесу імпічменту. Про це пише CNN.

Зазначимо, судовий комітет Палати представників у п'ятницю схвалив дві статті про імпічмент президента, що підготувало грунт для остаточного голосування на засіданні Палати представників. Голосування очікується наступного тижня. Далі документи передадуть в Сенат, де панують республіканці.

"Ця річ надійде в Сенат, і вона помре швидко, і я зроблю все від мене залежне, щоб вона померла швидко", - заявив Ліндсі Грем в суботу, 14 грудня.

На питання журналіста CNN, чи доречно Грему висловлювати свою думку до того, як проект імпічменту досягне Сенату, голова комітету відповів:

"Я намагаюся дати досить чіткий сигнал, що я прийняв рішення. Я не намагаюся прикинутися тут справедливим присяжним засідателем", - відповів Грем.

Нагадаємо, Палата представників планує завершити процедуру оголошення імпічменту Трампа до 25 грудня. Після цього питання про імпічмент Трампа буде передано на розгляд Сенату, в якому більшість мають представники Республіканської партії.

Демократи в Конгресі Сполучених Штатів вже зажадали самовідводу лідера республіканців у верхній палаті Мітча МакКоннелла, який заявив, що прореспубліканський Сенат безпосередньо будуть співпрацювати з юристами Білого дому, щоб не допустити імпічменту президента Дональда Трампа.