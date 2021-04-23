Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что человечество должно создать на Луне постоянно обитаемую базу, а впоследствии - город на Марсе. По его словам, человечество должно стать космическим видом, обитателями многих планет.

"Мы слишком долго не были на Луне. Мы должны вернуться туда и построить постоянную базу на Луне. Я говорю о постоянно обитаемой базе. А потом - город на Марсе. Человечество станет космическим видом, обитателями многих планет, а не одной", - заявил он.

Напомним, компания SpaceX проводит испытания межпланетного многоразового корабля Starship. Он предназначен для полетов на Марс и Луну. Корабль рассчитан на 100 астронавтов.