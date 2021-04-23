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Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе

Автор: РБК-Украина

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что человечество должно создать на Луне постоянно обитаемую базу, а впоследствии - город на Марсе. По его словам, человечество должно стать космическим видом, обитателями многих планет.

Об этом заявил Маск на пресс-конференции.

"Мы слишком долго не были на Луне. Мы должны вернуться туда и построить постоянную базу на Луне. Я говорю о постоянно обитаемой базе. А потом - город на Марсе. Человечество станет космическим видом, обитателями многих планет, а не одной", - заявил он.

Напомним, компания SpaceX проводит испытания межпланетного многоразового корабля Starship. Он предназначен для полетов на Марс и Луну. Корабль рассчитан на 100 астронавтов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС. Crew Dragon доставил на космическую станцию астронавтов.

Кроме того, сегодня состоялся второй пилотируемый полет на корабле Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию для смены экипажа.

Илон Маск сообщал, что его компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.

Добавим, что американская частная компания Axiom Space представила участников первой туристической миссии корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

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Новости Украины ЛунаМарсИлон Маск