Ілон Маск запропонував побудувати базу на Місяці і місто на Марсі

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що людство повинно створити на Місяці постійно населену базу, а згодом - місто на Марсі. За його словами, людство має стати космічним видом, мешканцями багатьох планет.

"Ми занадто довго не були на Місяці. Ми повинні повернутися туди і побудувати постійну базу на Місяці. Я говорю про постійно населену базу. А потім - місто на Марсі. Людство стане космічним видом, мешканцями багатьох планет, а не однієї", - заявив він.

Нагадаємо, компанія SpaceX проводить випробування міжпланетного багаторазового корабля Starship. Він призначений для польотів на Марс і Місяць. Корабель розрахований на 100 астронавтів.