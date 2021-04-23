Ілон Маск запропонував побудувати базу на Місяці і місто на Марсі

Засновник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск заявив, що людство повинно створити на Місяці постійно населену базу, а згодом - місто на Марсі. За його словами, людство має стати космічним видом, мешканцями багатьох планет.
"Ми занадто довго не були на Місяці. Ми повинні повернутися туди і побудувати постійну базу на Місяці. Я говорю про постійно населену базу. А потім - місто на Марсі. Людство стане космічним видом, мешканцями багатьох планет, а не однієї", - заявив він.
Нагадаємо, компанія SpaceX проводить випробування міжпланетного багаторазового корабля Starship. Він призначений для польотів на Марс і Місяць. Корабель розрахований на 100 астронавтів.
Раніше повідомлялося, що минулого року корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив людей на МКС. Crew Dragon доставив на космічну станцію астронавтів.
Крім того, сьогодні відбувся другий пілотований політ на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX на Міжнародну космічну станцію для зміни екіпажу.
Ілон Маск повідомляв, що його компанія SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року.
Додамо, що американська приватна компанія Axiom Space представила учасників першої туристичної місії корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.