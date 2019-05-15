Глава Совета НБУ прокомментировал динамику курса доллара

Ситуация на валютном рынке может измениться в ближайшие месяцы
Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отмечает благоприятные факторы для курса национальной валюты с начала года и предупреждает о рисках в летние месяцы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как отметил Данилишин, в настоящее время наблюдается серьезное укрепление курса национальной валюты. С начала года официальный курс гривны к доллару повысился на 5,5%.
По его мнению, рост курса гривны обусловлен следующими факторами:
Однако, отметил Данилишин, с учетом выплат по внешнему долгу и валютным ОВГЗ и выхода нерезидентов из ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, с последующей конвертацией гривнвых средств в валюту, а также уменьшением экспорта сельхозпродукции в июле-августе прослеживаются определенные условия для незначительных курсовых колебаний доллара по отношению к гривне. Кроме того, в период отпусков спрос населения на валюту увеличивается.
По мнению главы Совета НБУ, текущие электоральные события, а также последние решения судов в отношении "ПриватБанка" пока не имеют значительного влияния на финансовые рынки.
"Население и бизнес постепенно привыкли к плавающему курсу и меньше поддаются панике, поскольку поняли, что колебания могут быть в обе стороны - как в сторону ослабления, так и укрепления. Как всегда справедливо отмечают в НБУ, при режиме гибкого курсообразования колебания курса являются здоровой реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и их не нужно считать признаками отклонения от нормы. Колебания курса - это нормальная ситуация", - отметил он.
Напомним, по данным НБУ, рекордный приток иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ в апреле привел к ревальвации: гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро.
В отчете Национального банка о введении мер защиты также отмечается, что экономика Украины все еще уязвима к чрезмерным курсовым колебаниям.