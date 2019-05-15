Глава Совета НБУ прокомментировал динамику курса доллара

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин отмечает благоприятные факторы для курса национальной валюты с начала года и предупреждает о рисках в летние месяцы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, в настоящее время наблюдается серьезное укрепление курса национальной валюты. С начала года официальный курс гривны к доллару повысился на 5,5%.

По его мнению, рост курса гривны обусловлен следующими факторами:

мощными инвестициями нерезидентов в ОВГЗ - с 1 января по 3 мая объем ОВГЗ в собственности нерезидентов увеличился на 31 млрд грн (более чем в 5 раз);

продолжением экспорта сельхозпродукции рекордного прошлогоднего урожая и относительно удачной конъюнктурой основных рынков для Украины экспортных агротоваров;

активизацией экспорта металлопродукции (сезонное восстановление) и неплохой ценовой ситуацией на мировом рынке стали и железной руды;

привлечением долгового капитала (529 млн евро кредита под гарантии Всемирного банка и доразмещение облигаций внешнего государственного займа 2018 года на сумму 350 млн долларов)

Однако, отметил Данилишин, с учетом выплат по внешнему долгу и валютным ОВГЗ и выхода нерезидентов из ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, с последующей конвертацией гривнвых средств в валюту, а также уменьшением экспорта сельхозпродукции в июле-августе прослеживаются определенные условия для незначительных курсовых колебаний доллара по отношению к гривне. Кроме того, в период отпусков спрос населения на валюту увеличивается.

По мнению главы Совета НБУ, текущие электоральные события, а также последние решения судов в отношении "ПриватБанка" пока не имеют значительного влияния на финансовые рынки.

"Население и бизнес постепенно привыкли к плавающему курсу и меньше поддаются панике, поскольку поняли, что колебания могут быть в обе стороны - как в сторону ослабления, так и укрепления. Как всегда справедливо отмечают в НБУ, при режиме гибкого курсообразования колебания курса являются здоровой реакцией рынка на постоянные изменения ситуации в экономике и их не нужно считать признаками отклонения от нормы. Колебания курса - это нормальная ситуация", - отметил он.

Напомним, по данным НБУ, рекордный приток иностранных портфельных инвестиций в гривневые ОВГЗ в апреле привел к ревальвации: гривна укрепилась на 2,3% м/м к доллару и 3,1% м/м к евро.

В отчете Национального банка о введении мер защиты также отмечается, что экономика Украины все еще уязвима к чрезмерным курсовым колебаниям.