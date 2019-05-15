Голова Ради НБУ прокоментував динаміку курсу долара

Ситуація на валютному ринку може змінитися в найближчі місяці
Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин відзначає сприятливі фактори для курсу національної валюти с початку року і попереджає про ризики в літні місяці. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив Данилишин, наразі спостерігається серйозне укріплення курсу національної валюти. З початку року офіційний курс гривні до долара підвищився на 5,5%.
На його думку зростання курсу гривні обумовлено наступними чинниками:
Проте, відзначив Данилишин, з урахуванням виплат по зовнішньому боргу й валютним ОВДП та виходу нерезидентів із ОВДП, які вони купували у січні-квітні, з подальшою конвертацією гривневих коштів у валюту, а також зменшенням експорту сільгосппродукції у липні-серпні простежуються певні умови для незначних курсових коливань долара по відношенню до гривні. Крім того, в період відпусток є попит населення на валюту.
На думку голови Ради НБУ, поточні електоральні події, а також останні рішення судів щодо "ПриватБанку" не мають наразі значного впливу на фінансові ринки.
"Населення та бізнес поступово звикли до плаваючого курсу і менше піддаються паніці, бо зрозуміли що коливання можуть бути в обидві сторони - як у бік послаблення, так і зміцнення. Як завжди справедливо відзначають в НБУ - за режиму гнучкого курсоутворення коливання курсу є здоровою реакцією ринку на постійні зміни ситуації в економіці, і їх не потрібно вважати ознаками відхилення від норми. Коливання курсу - це нормальна ситуація", - зазначив він.
Нагадаємо, за даними НБУ, рекордний приплив іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП у квітні призвів до ревальвації: гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара і 3,1% м/м до євро.
У звіті Національного банку про запровадження заходів захисту також відзначається, що економіка України все ще вразлива до надмірних курсових коливань.