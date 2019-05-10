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НБУ предупредил о рисках чрезмерных курсовых колебаний для экономики

Новости » Финансы    10.05.2019 - 12:24
НБУ предупредил о рисках чрезмерных курсовых колебаний для экономики
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Несмотря на снижение курсовой волатильности риски сохраняются

Экономика Украины все еще уязвима к чрезмерным курсовым колебаниям. Об этом говорится в отчете Национального банка о введении мер защиты.

Как отмечается в отчете, экономика и финансы Украины остаются критически зависимыми от внешней конъюнктуры, которая отражает бизнес-процессы ведущих мировых экономик и политику их государств.

"Если состояние ведущих мировых экономик неблагоприятное, сокращается не только украинский экспорт (что уменьшает объем поступления валюты в страну и создает давление на валютный курс гривны), но и замедляется экономический рост", - отмечают в НБУ.

Кроме того, в НБУ отмечают уязвимость банковской системы к изменениям обменного курса из-за высокой долларизации кредитного портфеля отдельных банков.

"Это значительно повышает кредитные риски в случае девальвации гривны и вероятность получения банками существенных убытков. Проблема высокой долларизации особенно острая для государственных банков (кроме "ПриватБанка") и банков с российским капиталом", - говорится в документе.

По данным НБУ, объем международных резервов остается ниже адекватного уровня, что свидетельствует об уязвимости экономики Украины к внешним шокам. Так, отношение резервов к композитному критерию МВФ выросло на конец 2018 года до 73%, но все еще оставалось существенно ниже нормы (100%). Несмотря на некоторое снижение отношения валового внешнего долга к ВВП, по состоянию на конец года оно сохранялось на высоком уровне (87,9%).

НБУ предупредил о рисках чрезмерных курсовых колебаний для экономики

Напомним, участники заседания Совета по финансовой стабильности в конце марта 2019 года констатировали, что риски для стабильности финансовой системы Украины с конца 2018 года снизились.

Відначимо, в Программе действий Национального банка называются основные внешние риски для Украины в 2019 году: усиление внешней военной агрессии против Украины, торговые войны и замедление мировой экономики, ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам и отток капитала из этих стран.

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