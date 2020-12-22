Глава Совета НБУ назвал причины внезапного укрепления гривны

На валютном рынке в начале прошлой недели наблюдалось существенное превышение предложения иностранной валюты над спросом. Это стало следствием увеличения продажи иностранной валюты нерезидентами с целью участия в первичных аукционах Министерства финансов по размещению гривневых ОВГЗ.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Как отметил Данилишин, за последнюю неделю вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги Украины увеличились на 5,9 млрд гривен, что увеличило долю нерезидентов в структуре держателей ОВГЗ с 8,5% до 8,8%. Интервенции НБУ по покупке иностранной валюты за неделю составили почти 300 млн долларов.

"Успокаивающее влияние на валютный рынок имели также поступления в течение прошлой недели отдельных траншей международной кредитной помощи от ЕС и Всемирного банка и завершение 18 декабря расчетов за еврооблигации, дополнительно размещенные Министерством финансов на бирже Euronext Dublin", - пояснил Данилишин.

По его данным, международные резервы НБУ выросли до более 28 млрд долларов, что является самым высоким значением с августа 2020 года.

"Дополнительную поддержку международным резервам НБУ будет иметь успешное завершение первого пересмотра соглашения с МВФ в формате Stand-By, которое началось на этой неделе в дистанционном формате", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, на минувшей неделе курс доллара упал ниже 28 гривен и достиг минимума с начала сентября. Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 14-18 декабря 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 299 млн долларов для сдерживания укрепления гривны.

В то же время на текущей неделе курс доллара вновь поднялся выше 28 гривен.

Напомним, по прогнозу НБУ, рекордные выплаты из бюджета в конце 2020 года могут привести к давлению на курс гривны.