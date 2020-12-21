Рекордные выплаты из бюджета могут повлиять на курс гривны, - НБУ

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выплаты из бюджета в конце года могут привести к давлению на курс

В декабре 2020 года ситуация на валютном рынке способствовала укреплению курса гривны. В то же время рекордные бюджетные выплаты в конце года могут изменить ситуацию.

Об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" за декабрь 2020 года Национального банка Украины.

Как отмечается в отчет, в IV квартале на рынке наблюдался баланс спроса и предложения. В результате НБУ более чем месяц (с 6 ноября до 9 декабря) не проводил валютные интервенции, что является рекордным периодом со времени введения плавающего курсообразования.

По данным НБУ, в середине декабря, благодаря возвращению нерезидентов, наблюдалось чистое предложение валюты.

"Однако в последние недели года увеличилась вероятность рекордных бюджетных расходов, что может повлечь краткосрочное девальвационное давление", - говорится в обзоре.

Напомним, по данным НБУ, традиционно высокий объем расходов из государственного бюджета в конце года может усиливать инфляционное и девальвационное давление. Это же касается бюджетных расходов следующего года.

Отметим, что курс доллара на межбанке 21 декабря 2020 года вырос до 28,01 гривен за доллар.

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около уровня 28,15 грн.