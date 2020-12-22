Голова Ради НБУ назвав причини раптового зміцнення гривні

На валютному ринку на початку минулого тижня спостерігалося суттєве перевищення пропозиції іноземної валюти над попитом. Це стало наслідком збільшення продажу іноземної валюти нерезидентами з метою участі у первинних аукціонах Міністерства фінансів із розміщення гривневих ОВДП.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, за останній тиждень вкладення нерезидентів у державні цінні папери України збільшилися на 5,9 млрд гривень, що збільшило частку нерезидентів у структурі власників ОВДП з 8,5% до 8,8%. Інтервенції НБУ з купівлі іноземної валюти за тиждень становили майже 300 млн доларів.

"Заспокійливий вплив на валютний ринок мало також надходження упродовж минулого тижня окремих траншів міжнародної кредитної допомоги від ЄС та Світового банку та завершення 18 грудня розрахунків за єврооблігації, додатково розміщені Міністерством фінансів на біржі Euronext Dublin", - пояснив Данилишин.

За його даними, міжнародні резерви НБУ зросли до понад 28 млрд доларів, що є найвищим значенням із серпня 2020 року.

"Додаткову підтримку міжнародним резервам НБУ матиме успішне завершення першого перегляду угоди з МВФ у форматі Stand-By, що розпочалося на цьому тижні у дистанційному форматі", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, на минулому тижні курс долара впав нижче 28 гривень та досяг мінімуму з початку вересня. Національний банк України (НБУ) протягом тижня 14-18 грудня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 299 млн доларів для стримування зміцнення гривні.

Водночас на поточному тижні курс долара знову піднявся вище 28 гривень.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, рекордні виплати з бюджету наприкінці 2020 року можуть призвести до тиску на курс гривні.