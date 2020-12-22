Доллар на межбанке дорожает после резкого роста накануне

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 28,25 гривен, евро - возле уровня 34,50 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,25 гривен за доллар, курс в покупке до 28,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 34,51 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,2300 - 28,2550 грн/доллар, евро 34,4857 - 34,5163 грн/евро, российский рубль 0,3739 - 0,3743 грн/рубль.

Отметим, 21 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,2000 - 28,2300 грн/доллар, евро 34,4293 - 34,4631 грн/евро, российский рубль 0,3761 - 0,3767 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,03 гривен за доллар. Курс на 21 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 декабря установлен на таком уровне: 28,0391 гривен за 1 доллар (+0,2111 грн). При этом курс доллара на 21 декабря составляет: 27,828 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около уровня 28,15 грн.