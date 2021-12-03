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Глава Совета НБУ назвал причины ослабления гривны

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Украина, Пятница 03 декабря 2021 12:57
Глава Совета НБУ назвал причины ослабления гривны Фото: курс доллара растет из-за избыточного спроса на валюту (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Устойчивое преобладание спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков над ее предложением на межбанковском рынке привело к тому, что обменный курс гривны продолжил ослабляться. За текущий неделю девальвация составила около 1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"В условиях одновременного увеличения спроса на иностранную валюту и сокращения ее предложения, что определяло существенное преобладание спроса на иностранную валюту как на условиях спот, так и форвард, НБУ проводил валютные интервенции по продаже иностранной валюты, объем которых на прошлой неделе составил 630 млн долларов", - отметил он.

В то же время, по его данным, в целом чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в ноябре составила около 385 млн долларов, с начала года - 2,6 млрд долларов.

На наличном сегменте валютного рынка чистый спрос на иностранную валюту со стороны физических лиц в ноябре вырос до 273 млн долларов, а с учетом безналичных валютных операций физических лиц до 345 млн долларов.

"Соответствующая динамика спроса на иностранную валюту со стороны клиентов усиливает давление на валютную позицию банков", - добавил Данилишин.

Напомним, курс доллара обновил максимума с середины июля. Национальный банк Украины (НБУ) на 3 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар.

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