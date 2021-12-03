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Голова Ради НБУ назвав причини ослаблення гривні

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Україна, П'ятниця 03 грудня 2021 12:57
Голова Ради НБУ назвав причини ослаблення гривні Фото: курс долара зростає через надлишковий попит на валюту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Стійке переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків над її пропозицією на міжбанківському ринку призвело до того, що обмінний курс гривні продовжив послаблюватися. За плинний тиждень девальвація склала близько 1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"В умовах одночасного збільшення попиту на іноземну валюту та скорочення її пропозиції, що визначало суттєве переважання попиту на іноземну валюту як на умовах спот, так і форвард, НБУ здійснював валютні інтервенції з продажу іноземної валюти, обсяг яких минулого тижня становив 630 млн доларів", - зазначив він.

Водночас, за його даними, загалом чиста купівля іноземної валюти Національним банком у листопаді становила близько 385 млн доларів, з початку року - 2,6 млрд доларів.

На готівковому сегменті валютного ринку чистий попит на іноземну валюту з боку фізичних осіб у листопаді зріс до 273 млн доларів, а з урахуванням безготівкових валютних операцій фізичних осіб до 345 млн доларів.

"Відповідна динаміка попиту на іноземну валюту з боку клієнтів посилює тиск на валютну позицію банків", - додав Данилишин.

Нагадаємо, курс долара оновив максимуму з середини липня. Національний банк України (НБУ) на 3 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар.

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