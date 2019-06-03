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Глава Совета НБУ назвал главные риски для экономики Украины до конца года

Новости » Экономика    03.06.2019 - 12:34
Глава Совета НБУ назвал главные риски для экономики Украины до конца года
Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Существуют риски выплаты долгов, падения курса гривны и замедления роста ВВП

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин очертил главные риски для экономики Украины во второй половине 2019 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что лето обещает быть бурным в политическом плане, при этом вряд ли спокойнее на политическом фронте будет и осенью.

Данилишин напомнил, что 2019 год - период наибольших выплат по внешнему госдолгу. За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму 1,8 млрд долларов, в сентябре - 1,7 млрд долларов. "Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов с гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе -апреле, примерно на эквивалент 1 млрд долларов, с последующей конвертацией полученных денег в валюту",  - добавил он.

Глава Совета НБУ считает, что Украина справится, но в немалой степени за счет заимствований правительства, в отдельных случаях - международных резервов НБУ, которые уже по итогам мая снизятся из-за выплаты по госдолгу 1,7 млрд долларов.

Данилишин отметил риски на валютном рынке. По его мнению, возможное заметное сокращение международных резервов само по себе способно дать негативный психологический сигнал участникам валютного рынка.

"Нельзя забывать и то, что до начала отопительного сезона, то есть, до октября Украине необходимо закачать в подземные газохранилища 15-16 млрд. куб. м. природного газа за летний сезон (май-сентябрь). При нынешних рыночных ценах для этого понадобится около 2,5 млрд долларов, которые придется найти в ближайшие четыре месяца (в целом нужны 3 млрд долларов, но у "Нафтогаза" есть кредитная линия на 0,5 млрд долларов). Таким образом, благоприятная ситуация на валютном рынке, которая наблюдалась в течение весны, может осложниться", - отметил он.

Данилишин разделяет позицию аналитиков Нацбанка, которые считают, что в этом году не исключено замедление темпов экономического роста до 2,5-2,7%.

"Украина - страна с малой открытой экономикой, ориентированной на экспорт агропродукции, сырья и полуфабрикатов с низкой добавленной стоимостью. То есть, серьезно зависит от мировых цен на сырье и ситуации в экономиках стран, наших основных торговых партнеров", - считает он.

Глава Совета НБУ назвал главные риски для экономики Украины до конца года

Напомним, глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что ближайшие месяцы долговые факторы будут оказывать влияние на валютный рынок в Украине. Согласно его прогнозу, в июле-сентябре значительная часть средств после погашения гривневых ОВГЗ будет конвертироваться в валюту и выводиться из Украины.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

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