Голова Ради НБУ назвав головні ризики для економіки України до кінця року

Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Існують ризики виплати боргів, падіння курсу гривні та уповільнення ВВП

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин окреслив головні ризики для економіки України в другій половині 2019 року. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що літо обіцяє бути бурхливим в політичному плані, навряд чи спокійніше на політичному фронті буде і восени.

Данилишин нагадав, що 2019 рік - період найбільших виплат за зовнішнім держборгом. За три літніх місяці Україні потрібно буде виплатити зовнішніх боргів на суму 1,8 млрд доларів, у вересні - 1,7 млрд доларів. "Плюс до цього - очікуваний в липні-серпні вихід нерезидентів з гривневих ОВДП, які вони купували в січні -квітні, приблизно на еквівалент 1 млрд доларів, з подальшою конвертацією отриманих грошей у валюту", - додав він.

Голова Ради НБУ вважає, що Україна впорається, але в чималому ступені за рахунок запозичень уряду, в окремих випадках - міжнародних резервів НБУ, які вже за підсумками травня знизяться через виплати за держборгом 1,7 млрд доларів.

Данилишин відзначив ризики на валютному ринку. На його думку, можливе помітне зменшення міжнародних резервів саме по собі здатне дати негативний психологічний сигнал учасникам валютного ринку.

"Не можна забувати і те, що до початку опалювального сезону, тобто, до жовтня, Україні необхідно закачати в підземні газосховища 15-16 млрд. куб. м. природного газу за літній сезон (травень-вересень). При нинішніх ринкових цінах для цього знадобиться близько 2,5 млрд доларів, які доведеться знайти в найближчі чотири місяці (в цілому потрібні 3 млрд доларів, але у "Нафтогазу" є кредитна лінія на 0,5 млрд доларів). Таким чином, сприятлива ситуація на валютному ринку, що спостерігалася протягом весни, може ускладнитися", - зазначив він.

Данилишин розділяє позицію аналітиків Нацбанку, які вважають, що в цьому році не виключено уповільнення темпів економічного зростання до 2,5-2,7%.

"Україна - країна з малою відкритою економікою, орієнтованою на експорт агропродукції, сировини і напівфабрикатів з низькою доданою вартістю. Тобто, серйозно залежить від світових цін на сировину і ситуації в економіках країн, наших основних торговельних партнерів", - вважає він.

Нагадаємо, глава Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що найближчі місяці боргові фактори будуть чинити влив на валютний ринок в Україні. Згідно з його прогнозом, у липні-вересні значна частина коштів після погашення гривневих ОВДП буде конвертуватися у валюту і виводитися з України.

Як повідомляло РБК-Україна, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2018 році зріс на 3,3% в порівнянні з 2017 роком. Таким чином, зростання стало максимальним за останні сім років.