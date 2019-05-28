Экономика Украины замедлит рост, - консенсус-прогноз

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Прогноз роста ВВП на 2019 год ухудшен на 0,2 п.п.

Реальный валовый внутренний продукт Украины (ВВП) вырастет на 2,7% по итогам 2019 года. Такие данные содержатся в обновленном консенсус-прогнозе чиновников и экспертов, который опубликовало Минэкономразвития.

В апреле по сравнению с декабрем 2018 года прогноз ухудшен на 0,2 п.п.

Ожидается, что рост ВВП ускорится до 3% в 2020 году, до 3,5% в 2021 году и 4% в 2022 году.

Эксперты также прогнозируют замедление роста потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) до 8,7% в 2019 году, 7,6% - в 2020 году, 6,8% - в 2021 году и 6% - в 2022 году.

Измененение прогноза на 2019 год

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Консенсус-прогноз - это усредненные значение основных прогнозных показателей экономического развития Украины, которые рассчитаны как медиана на основе экспертных оценок участников опроса ведущих специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП)Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.

Отметим, по данным Государственной службы статистики, реальный ВВП Украины в I квартале 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,2%.