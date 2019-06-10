Глава Совета НБУ критикует решение правления по учетной ставке

Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Данилишин хочет смягчения монетарной политики

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин считает значение учетной ставки 17,5% слишком высоким в условиях, когда влияние монетарных факторов снижается, а в летние месяцы можно ожидать дефляции. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данилишин подверг критике заявление правления НБУ по итогам заседания 5 июня, которое "свидетельствует о том, что пока правление НБУ проводит достаточно жесткую монетарную политику и ее смягчение переносится".

"Недостаточно убедительно выглядят утверждения, что внутренний спрос продолжал стремительно расширяться и распространение в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего государственного долга", - считает он.

Данилишин напомнил, что Совет НБУ не принимает участия в установлении учетной ставки, что, по его данным, расходится с практикой ряда центробанков мира.

Глава Совета НБУ также считает, что начинать повышать ставку надо было в июле 2017 года, а не в октябре 2017 года, а начинать снижать можно было осенью 2018 года, а не весной 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина Национальный банк Украины 6 июня принял решение сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых. Как заявил глава НБУ Яков Смолий, это необходимо для предотвращения инфляционных рисков, которые усилились с момента предыдущего решения о снижении ставки до 17,5% годовых в конце апреля.

Отметим, в базовом сценарии НБУ предусматривается снижение учетной ставки в реальном выражении с текущих 10-11% до своего равновесного уровня 3-4% в 2021 году.