Голова Ради НБУ критикує рішення правління щодо облікової ставки

Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Данилишин хоче пом'якшення монетарної політики

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин вважає значення облікової ставки 17,5% зависоким в умовах, коли вплив монетарних чинників знижується, а в літні місяці можна очікувати дефляції. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Данилишин піддав критиці заяву правління НБУ за підсумками засідання 5 червня, яка "свідчить про те, що поки що правління НБУ здійснює досить жорстку монетарну політику і її пом’якшення переноситься".

"Не досить переконливо виглядають твердження, що внутрішній попит продовжував стрімко розширюватися та поширення в інформаційному просторі спекуляцій на тему зовнішнього державного боргу", - вважає він.

Данилишин нагадав, що Рада НБУ не бере участі у встановленні облікової ставки, що, за його даними, розходиться з практикою ряду центробанків світу.

Голова Ради НБУ також вважає, що починати підвищувати ставку треба було в липні 2017 року, а не в жовтні 2017 року, а починати знижувати можна було восени 2018 року, а не весною 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна Національний банк України 6 червня ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 17,5% річних. Як заявив голова НБУ Яків Смолій, це необхідно для запобігання інфляційних ризиків, які посилилися з моменту попереднього рішення про зниження ставки до 17,5% річних наприкінці квітня.

Відзначимо, в базовому сценарії НБУ передбачається зниження облікової ставки в реальному виразі з поточних 10-11% до свого рівноважного рівня 3-4% в 2021 році.