Глава Совета Европы призвал Путина прекратить огонь в Идлибе

Глава Совета Европы Шарль Мишель призвал президента России Владимира Путина прекратить атаки в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Евросовета в Twitter.

В разговоре с Путиным Мишель отметил, что конфликт в Сирии необходимо решить политическим путем.

"В своем обращении к президенту России Путину я подчеркнул настоятельную необходимость устойчивого прекращения огня в Идлибе и политического решения на основе переговоров для прекращения войны в Сирии", - заявил глава Совета Европы.

Он также сообщил, что ключевым приоритетом для решения ситуации является предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов людям.

"Страдания сирийского гражданского населения должны прекратиться", - добавил Мишель.

Напомним, с 27 февраля в сирийской провинции Идлиб после тяжелых потерь армии Турции резко обострилась ситуация. В результате авиаудара сирийскими правительственными силами, которых поддерживает РФ, по сирийскому городу Идлиб погибли по меньшей мере 22 турецких военных.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил Владимира Путина оставить Турцию "один на один" с Сирией.