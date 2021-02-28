Глава службы безопасности Huawei просит Байдена ослабить санкции против компании

Глава службы безопасности Huawei в США Энди Парди призвал американского президента Джо Байдена ослабить санкции против компании. В Huawei не хотят быть втянутыми в геополитический конфликт между США и Китаем.
Об этом сообщает Yahoo Finance.
Парди заявил, что ослабление санкций против Huawei будет соответствовать интересам США. Он добавил, что компания способна предоставить США 40 тысяч рабочих мест, а также как минимум 12 миллиардов долларов в год.
"Мы надеемся, что администрация Байдена вместо того, чтобы связывать все различные вопросы вместе и использовать их для геополитических переговоров с Китаем", - заявил Парди.
Представитель компании отметил, что введенные администрацией предыдущего президента США Дональда Трампа сильно ударили по компании. Однако Huawei пока не планирует отказываться от предоставления мобильных услуг.
Напомним, Минторговли США включило Huawei в черный список еще в 2019 году. Такое решение было принято из-за того, что деятельность компании якобы противоречит интересам национальной безопасности США.
Как писало РБК-Украина, глава правления китайской компании Huawei Го Пин заявил, что ее бизнес неизбежно будет затронут из-за санкций США.