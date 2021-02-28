Голова служби безпеки Huawei просить Байдена послабити санкції проти компанії

Голова служби безпеки Huawei в США Енді Парді закликав американського президента Джо Байдена послабити санкції проти компанії. В Huawei не хочуть бути втягнутими в геополітичний конфлікт між США і Китаєм.

Парді заявив, що послаблення санкцій проти Huawei буде відповідати інтересам США. Він додав, що компанія здатна надати США 40 тисяч робочих місць, а також як мінімум 12 мільярдів доларів на рік.

"Ми сподіваємося, що адміністрація Байдена замість того, щоб пов'язувати всі різні питання разом і використовувати їх для геополітичних переговорів з Китаєм", - заявив Парді.

Представник компанії зазначив, що введені адміністрацією попереднього президента США Дональда Трампа сильно вдарили по компанії. Однак Huawei поки не планує відмовлятися від надання мобільних послуг.