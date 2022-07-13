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Глава Северной Осетии попал под обстрел в Украине, его "пошатнуло", - СМИ

Фото: глава Северной Осетии Сергей Меняйло (alania.gov.ru)
Автор: Константин Широкун

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел в Запорожской области. По информации СМИ, рядом с его машиной прилетел кассетный снаряд, его "не зацепило, но чуть пошатнуло".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Однако по информации издания Meduza, кортеж руководителя Северной Осетии попал в засаду в Запорожской области вместе с российскими военными из батальона "Алания". В районе города Гуляйполе диверсанты закидали гранатами машины, в которых ехали Меняйло в сопровождении охраны. Источники сообщают о легкой контузии чиновника.

Напомним, ранее стало известно, что в России планируют называть главу государства правителем, поскольку термин "президент" является иностранным и "чуждым для россиян".

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