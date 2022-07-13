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Глава Північної Осетії потрапив під обстріл в Україні, його "похитнуло", - ЗМІ

Фото: глава Північної Осетії Сергій Меняйло (alania.gov.ru)
Автор: Константин Широкун

Глава Північної Осетії Сергій Меняйло потрапив під обстріл в Запорізькій області. За інформацією ЗМІ, поруч з його машиною прилетів касетний снаряд, його "не зачепило, але трохи похитнуло".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Однак за інформацією видання Meduza, кортеж керівника Північної Осетії потрапив у засідку в Запорізькій області разом з російськими військовими з батальйону "Аланія". В районі міста Гуляйполе диверсанти закидали гранатами машини, в яких їхали Міняйло в супроводі охорони. Джерела повідомляють про легку контузію чиновника.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії планують називати главу держави правителем, оскільки термін" президент "є іноземним і"чужим для росіян".

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