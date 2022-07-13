Глава Северной Осетии попал под обстрел в Украине, его "пошатнуло", - СМИ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло попал под обстрел в Запорожской области. По информации СМИ, рядом с его машиной прилетел кассетный снаряд, его "не зацепило, но чуть пошатнуло".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Однако по информации издания Meduza, кортеж руководителя Северной Осетии попал в засаду в Запорожской области вместе с российскими военными из батальона "Алания". В районе города Гуляйполе диверсанты закидали гранатами машины, в которых ехали Меняйло в сопровождении охраны. Источники сообщают о легкой контузии чиновника.