Глава Північної Осетії потрапив під обстріл в Україні, його "похитнуло", - ЗМІ

Глава Північної Осетії Сергій Меняйло потрапив під обстріл в Запорізькій області. За інформацією ЗМІ, поруч з його машиною прилетів касетний снаряд, його "не зачепило, але трохи похитнуло".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Однак за інформацією видання Meduza, кортеж керівника Північної Осетії потрапив у засідку в Запорізькій області разом з російськими військовими з батальйону "Аланія". В районі міста Гуляйполе диверсанти закидали гранатами машини, в яких їхали Міняйло в супроводі охорони. Джерела повідомляють про легку контузію чиновника.