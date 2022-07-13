ru ua
Ср, 13 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава Північної Осетії потрапив під обстріл в Україні, його "похитнуло", - ЗМІ

Новость на русском →
Запоріжжя, Середа 13 липня 2022 01:01
Глава Північної Осетії потрапив під обстріл в Україні, його "похитнуло", - ЗМІ Фото: глава Північної Осетії Сергій Меняйло (alania.gov.ru)
Автор: Константин Широкун

Глава Північної Осетії Сергій Меняйло потрапив під обстріл в Запорізькій області. За інформацією ЗМІ, поруч з його машиною прилетів касетний снаряд, його "не зачепило, але трохи похитнуло".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Однак за інформацією видання Meduza, кортеж керівника Північної Осетії потрапив у засідку в Запорізькій області разом з російськими військовими з батальйону "Аланія". В районі міста Гуляйполе диверсанти закидали гранатами машини, в яких їхали Міняйло в супроводі охорони. Джерела повідомляють про легку контузію чиновника.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії планують називати главу держави правителем, оскільки термін" президент "є іноземним і"чужим для росіян".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запорожская область Вторгнення Росії до України Війська РФ
NEWS
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
Що відбувається на фронті: актуальна мапа бойових дій в Україні на сьогодні
DAILY
Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Турбошантаж. Як Європа почала поступатися Кремлю в питанні санкцій і чим це загрожує