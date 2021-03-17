Глава САП выступает за передачу в суд дела "Роттердам+"
Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук выступает за передачу дела "Роттердам+" в суд. По его словам, за закрытие дела выступал старший прокурор группы Виталий Пономаренко, тогда как у других прокуроров альтернативная позиция.
"Уважаю позицию и одного прокурора, и других, но если суд уже обращал внимание на определенные моменты в деле, на которые мы не обратили внимания раньше, а он (прокурор Пономаренко, - ред.) повторно закрывает производство, то у меня вопрос один: почему мы не учитываем позицию органа судебного контроля?", - пояснил Грищук.
Глава САП считает, что прокурор, закрыв дело, поступил необъективно в части того, что не учел решение суда.
"Действительно, есть аргументы и за и против, но я считаю, что надо предоставить возможность высказать прокурорам свою позицию в суде. Я не могу сказать, что прокурор должен сделать, но я учитываю позицию другого прокурора из группы, который имеет виденье, что там есть достаточно оснований для завершения досудебного расследования", - сообщил Грищук.
Напомним, САП уже дважды закрывала дело "Роттердам+" из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпания возможностей для их получения. Сначала 27 августа 2020 года, после чего это решение 27 сентября подтвердил Высший антикоррупционный суд и 29 сентября Офис генерального прокурора. Повторно дело было закрыто 21 января 2021 года из-за отсутствия состава преступления. После этого, 25 января, ВАКС подтвердил законность действий прокурора, принявшего такое решение.
Ранее РБК-Украина писало, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявила об окончании сроков досудебного расследования по делу "Роттердам+".