Глава САП выступает за передачу в суд дела "Роттердам+"

Исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук выступает за передачу дела "Роттердам+" в суд. По его словам, за закрытие дела выступал старший прокурор группы Виталий Пономаренко, тогда как у других прокуроров альтернативная позиция.

"Уважаю позицию и одного прокурора, и других, но если суд уже обращал внимание на определенные моменты в деле, на которые мы не обратили внимания раньше, а он (прокурор Пономаренко, - ред.) повторно закрывает производство, то у меня вопрос один: почему мы не учитываем позицию органа судебного контроля?", - пояснил Грищук.

Глава САП считает, что прокурор, закрыв дело, поступил необъективно в части того, что не учел решение суда.

"Действительно, есть аргументы и за и против, но я считаю, что надо предоставить возможность высказать прокурорам свою позицию в суде. Я не могу сказать, что прокурор должен сделать, но я учитываю позицию другого прокурора из группы, который имеет виденье, что там есть достаточно оснований для завершения досудебного расследования", - сообщил Грищук.