Глава САП виступає за передачу до суду справи "Роттердам+"

Виконуючий обов'язки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Максим Грищук виступає за передачу справи "Роттердам+" в суд. За його словами, за закриття справи виступав старший прокурор групи Віталій Пономаренко, тоді як у інших прокурорів альтернативна позиція.

"Поважаю позицію і одного прокурора, і інших, але якщо суд вже звертав увагу на певні моменти в справі, на які ми не звернули уваги раніше, а він (прокурор Пономаренко, - ред.) повторно закриває провадження, то у мене питання одне: чому ми не враховуємо позицію органу судового контролю?", - пояснив Грищук.

Голова САП вважає, що прокурор, закривши справу, вчинив необ'єктивно в частині того, що не врахував рішення суду.

"Справді, є аргументи за і проти, але я вважаю, що треба надати можливість висловити прокурорам свою позицію в суді. Я не можу сказати, що прокурор повинен зробити, але я враховую позицію іншого прокурора з групи, який має бачення, що там є достатньо підстав для завершення досудового розслідування", - повідомив Грищук.