Венедиктова заявила об окончании сроков досудебного расследования по делу "Роттердам+"

Об этом она заявила во время выступления в Верховной раде 18 февраля.

В такой ситуации, прокурор, ведущий дело, должен закрыть дело согласно действующему законодательству.

Относительно попыток НАБУ сменить прокурора по этому делу, Венедиктова отметила, что Высший антикоррупционный суд дважды ответил на ходатайство о смене прокурора.

"ВАКС уже дважды ответил на вопрос, можно ли менять группу прокуроров или нет. И ВАКС в этому определился", - добавила Венедиктовна.

По результатам судебных слушаний ВАКС дважды - в октябре 2020 и январе 2021 года поддержал законность действий прокурора САП Виталия Пономаренко, подтвердив правомерность его полномочий, в том числе в вопросе закрытия дела "Роттердам+".

