UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Rheinmetall закликав Німеччину до збільшення військових витрат

Фото: голова німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер закликав значно збільшити військові витрати, щоб зробити Німеччину здатною до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.

"Західний світ не пристосований для ведення звичайної війни", - заявив він.

На думку Паппергера, Китай і Росія посилено озброюються. Він зазначив, що оборонний бюджет Німеччини має бути збільшений щонайменше на 30 мільярдів євро на рік з нинішніх 52 мільярдів євро.

"Якщо ці 30 мільярдів не будуть інвестовані в Німеччину, то поворот на краще буде невдалим", - наголосив глава Rheinmetall.

НАТО готується до ескалації

Раніше німецьке видання газети Bild опублікувало плани щодо військових навчань, під час яких німецька армія готувалася б відповісти на гібридну російську атаку на східному фланзі НАТО.

Зокрема, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО потребує змін і що Захід має бути готовим до всього, що може статися будь-якої миті, включно з початком війни.

Президент Франції Еммануель Макрон також говорив про ризик нападу з боку Росії в найближчі роки. За словами Макрона, європейські лідери мають бути готові до такого сценарію.

При цьому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що Берлін планує модернізувати свою армію, щоб бути готовою до ведення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація