Глава Rheinmetall призвал Германию к увеличению военных расходов

НАТО готовится к эскалации

Ранее немецкое издание газеты Bild опубликовало планы по военным учениям, в ходе которых немецкая армия готовилась бы ответить на гибридную российскую атаку на восточном фланге НАТО.

В частности, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО нуждается в изменениях и что Запад должен быть готов ко всему, что может произойти в любой момент, включая начало войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон также говорил о риске нападения со стороны России в ближайшие годы. По словам Макрона, европейские лидеры должны быть готовы к такому сценарию.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что Берлин планирует модернизировать свою армию, чтобы быть готовой к ведению войны.

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