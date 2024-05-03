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Глава Rheinmetall закликав Німеччину до збільшення військових витрат

П'ятниця 03 травня 2024 13:50
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Глава Rheinmetall закликав Німеччину до збільшення військових витрат Фото: голова німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава німецького збройового концерну Rheinmetall Армін Паппергер закликав значно збільшити військові витрати, щоб зробити Німеччину здатною до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.

"Західний світ не пристосований для ведення звичайної війни", - заявив він.

На думку Паппергера, Китай і Росія посилено озброюються. Він зазначив, що оборонний бюджет Німеччини має бути збільшений щонайменше на 30 мільярдів євро на рік з нинішніх 52 мільярдів євро.

"Якщо ці 30 мільярдів не будуть інвестовані в Німеччину, то поворот на краще буде невдалим", - наголосив глава Rheinmetall.

НАТО готується до ескалації

Раніше німецьке видання газети Bild опублікувало плани щодо військових навчань, під час яких німецька армія готувалася б відповісти на гібридну російську атаку на східному фланзі НАТО.

Зокрема, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що НАТО потребує змін і що Захід має бути готовим до всього, що може статися будь-якої миті, включно з початком війни.

Президент Франції Еммануель Макрон також говорив про ризик нападу з боку Росії в найближчі роки. За словами Макрона, європейські лідери мають бути готові до такого сценарію.

При цьому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що Берлін планує модернізувати свою армію, щоб бути готовою до ведення війни.

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