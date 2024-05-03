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Глава Rheinmetall призвал Германию к увеличению военных расходов

Пятница 03 мая 2024 13:50
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Глава Rheinmetall призвал Германию к увеличению военных расходов Фото: глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер призвал значительно увеличить военные расходы, чтобы сделать Германию способной к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.

"Западный мир не приспособлен для ведения обычной войны", - заявил он.

По мнению Паппергера, Китай и Россия усиленно вооружаются. Он отметил, что оборонный бюджет Германии должен быть увеличен как минимум на 30 миллиардов евро в год с нынешних 52 миллиардов евро.

"Если эти 30 миллиардов не будут инвестированы в Германию, то поворот к лучшему будет неудачным", - подчеркнул глава Rheinmetall.

НАТО готовится к эскалации

Ранее немецкое издание газеты Bild опубликовало планы по военным учениям, в ходе которых немецкая армия готовилась бы ответить на гибридную российскую атаку на восточном фланге НАТО.

В частности, глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО нуждается в изменениях и что Запад должен быть готов ко всему, что может произойти в любой момент, включая начало войны.

Президент Франции Эммануэль Макрон также говорил о риске нападения со стороны России в ближайшие годы. По словам Макрона, европейские лидеры должны быть готовы к такому сценарию.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что Берлин планирует модернизировать свою армию, чтобы быть готовой к ведению войны.

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