Глава Rheinmetall оцінив шанси на мир в Україні у 2026 році

За його словами, з огляду на поточну ситуацію він не прогнозує завершення війни у 2026 році.

"Зараз ми виробляємо більше боєприпасів, ніж маємо контрактів", - сказав Паппергер.

При цьому Rheinmetall могла б збільшити поставки зенітних систем, боєприпасів і навіть танків, однак для цього необхідне додаткове фінансування.

Глава компанії повідомив, що Rheinmetall планує у найближчі роки збільшити кількість працівників до приблизно 70 тисяч осіб. Очікується, що до кінця року портфель замовлень концерну може сягнути близько 140 млрд євро.