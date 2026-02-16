Глава Rheinmetall оцінив шанси на мир в Україні у 2026 році

Генеральний директор оборонного концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер заявив, що Росія не демонструє готовності до припинення війни проти України, тому очікувати миру найближчим часом не варто.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він сказав у подкасті Table.Today від Table.Briefings, цитує ntv.
За його словами, з огляду на поточну ситуацію він не прогнозує завершення війни у 2026 році.
"Зараз ми виробляємо більше боєприпасів, ніж маємо контрактів", - сказав Паппергер.
При цьому Rheinmetall могла б збільшити поставки зенітних систем, боєприпасів і навіть танків, однак для цього необхідне додаткове фінансування.
Глава компанії повідомив, що Rheinmetall планує у найближчі роки збільшити кількість працівників до приблизно 70 тисяч осіб. Очікується, що до кінця року портфель замовлень концерну може сягнути близько 140 млрд євро.
Rheinmetall - німецький оборонний концерн, який спеціалізується на виробництві бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів, засобів ППО, а також військової електроніки та безпілотників. Компанія постачає Україні бойові машини піхоти, танки, самохідні артилерійські установки, боєприпаси та системи протиповітряної оборони.
Раніше в Rheinmetall повідомляли про плани створення в Україні спільного підприємства з виробництва снарядів - відповідний меморандум підписали під час Мюнхенської конференції з безпеки.
У серпні 2025 року стало відомо, що концерн має намір подвоїти потужності українського заводу з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів. Згодом, у вересні 2025 року, тодішній міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Rheinmetall також планує збудувати новий завод із виробництва снарядів у безпечному регіоні України, а процедури запуску спільного виробництва вже були фіналізовані.